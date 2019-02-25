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Cenk Tosun’dan Beşiktaş’a derbi mesajı

Beşiktaş’tan Premier Lig ekibi Everton’a transfer olan Cenk Tosun, derbi öncesinde sosyal medyadan Beşiktaş’a destek verdi.

25 Şubat 2019 Pazartesi 20:18
Cenk Tosun’dan Beşiktaş’a derbi mesajı

Beşiktaş’tan Premier Lig ekibi Everton’a transfer olan Cenk Tosun, derbi öncesinde sosyal medyadan Beşiktaş’a destek verdi. Tosun ’Saldır Beşiktaşk’ ifadesini kullandı.


Beşiktaş’tan geçtiğimiz sezon rekor bonservis bedeliyle Premier Lig ekibi Everton’a transfer olan milli yıldız Cenk Tosun, her büyük maç öncesinde olduğu gibi Fenerbahçe derbisi öncesinde de Beşiktaş’a destek verdi. Ekim ayında doğan oğlu Arden Cenk’in Beşiktaş formalı fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Cenk Tosun, ’Saldır Beşiktaşk’ ifadesini kullanarak eski takımına destek verdi.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 20:18
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