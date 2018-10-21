Cenk Tosun sonradan girdi, golünü attı
Cenk'in bir gol attığı karşılaşmada Everton, Crystal Palace'ı 2-0 mağlup etti.21 Ekim 2018 Pazar 20:12
Premier League'in 9. haftasında Everton, taraftarı önünde Crystal Palace'ı konuk etti. Cenk Tosun'un ikinci yarıda girip gol attığı mücadelede Everton, C. Palace'ı 2-0 mağlup etti.
Everton'a galibiyeti getiren golleri 87. dakikada Dominic Calvert-Lewin ve 89. dakikada Cenk Tosun kaydetti. Cenk, savunmadan uzun gönderilen topu iyi takip edip, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı şık vuruşta topu ağlara göndermeyi başardı. Milli oyuncumuz Cenk Tosun oyuna 67. dakikada dahil olmuştu.
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