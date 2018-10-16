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Cengiz'e dev talip! 30 milyon Sterlin'i gözden çıkardılar

İtalyan ekiplerinden Roma'nın formasını giyen Cengiz Ünder'e İngiltere'den talip var. İngiliz ekibi Arsenal, Cengiz için 30 milyon Sterlin teklif yapacağı öğrenildi.

16 Ekim 2018 Salı 15:20
Cengiz'e dev talip! 30 milyon Sterlin'i gözden çıkardılar

Milli futbolcumuz Cengiz Ünder için Bayern Münih'ten sonra bir Avrupa devinin daha teklif yaptığı iddia edildi. İngiliz basınında yer alan habere göre; Arsenal, Cengiz Ünder için Roma'ya 30 milyon Sterlin'lik bir teklif sundu.

İtalyan kulübü ise Cengiz Ünder kalibresindeki bir oyuncu için 30 milyon Sterlin'in çok az olduğunu öne sürerek bu teklifi reddetti.

Yaşanan bu gelişmeler sonrasında Arsenal'in milli futbolcumuz için ikinci bir teklif yapmaya hazırladığı haberin detayları arasında. Geçtiğimiz sezon yapılan Aubameyang ve Lacazette transferleri sonrasında hücum hattının en ucunu oldukça güçlendiren Arsenal'de kanat rotasyonunda nitelik eksiliği yaşanmakta...

22 senelik Arsene Wenger döneminden sonra takımın başına geçen Unai Emery'nin ise Cengiz Ünder'i çok beğendiği ve ısrarla kadroya katılması gerektiğini yönetime belirttiği ifade ediliyor.

Bayern Münih ile anılıyordu

Cengiz Ünder'in adı geçtiğimiz hafta Alman devi Bayern Münih ile anılmıştı. Bayern'in bu transfer için 50 milyon Euro'yu gözden çıkardığı da iddia edilen bilgiler arasıdaydı.

Menajerini değiştirdi

Cengiz Ünder geçtiğimiz aylarda Avrupa'da oldukça tanınan menajer Fali Ramadani ile anlaşma sağlamıştı. Bu arada kayıtlara göre Ramadani, Beşiktaş forması giyen Adem Ljajic, Fenerbahçe'de oynayan Ozan Tufan ile Bursaspor'a yeni transfer olan Okan Kocuk'un da temsilciliğini üstleniyor.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 15:20
  1. Bursa
  2. Cengiz Ünder
  3. Roma

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