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Cengiz yıldızlaştı! Arsenal kapıyı çalacak

İtalya Serie A'da oynanan Inter-Roma maçında bir gol kaydeden ve oynadığı oyunla büyük beğeni toplayan Cengiz Ünder, Arsenal'in radarına bir kez daha girdi.

03 Aralık 2018 Pazartesi 11:07
Cengiz yıldızlaştı! Arsenal kapıyı çalacak

Dün gece İnter ile oynanan maçta attığı golle bir kez daha dikkatleri üstünde toplayan Cengiz Ünder'i Arsenal takip etti.

İtalya Serie A'nın 14. haftasında Roma ile İnter karşı karşıya geldi. 2-2 sona eren mücadeleye Cengiz Ünder damga vurdu. Ceza sahası dışında topla buluşan 21 yaşındaki futbolcu, yaklaşık 25 metreden muhteşem bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Handanovic de topun havada yön değiştirmesi sonucu hareketsiz kaldı ve golü böyle izledi.

Dünya kulüplerinin radarında

Öte yandan Arsenal, temsilcileri de Cengiz Ünder'i izlemek üzere Roma - Inter maçındaydı. Football Italia'nın haberine göre; İngiliz ekibi bu transfer için 50 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 11:07
  1. Cengiz Ünder
  2. Arsenal

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