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Cengiz Ünderli Roma sahasında dağıldı! SPAL...

Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma kendi seyirici önünde SPAL'a 2-0 mağlup oldu.

21 Ekim 2018 Pazar 02:33
Cengiz Ünderli Roma sahasında dağıldı! SPAL...

Cengiz Ünder'in 71 dakika sahada kaldığı maçta Roma, evinde SPAL'a 2-0 yenildi. 38'inci dakikada Petagna'nın penaltıdan attığı golle konuk ekip 1-0 öne geçti.

56'ncı dakikada SPAL, Kevin Bonafazi'nin golüyle farkı 2'ye çıkarttı. Maçın 75'inci dakikasında ise konuk ekip SPAL'dan Vanja Milinkovic-Savic 2'nci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Milli oyuncu Cengiz Ünder, 62'nci dakikada sarı kart görürken, 71'inci dakikada ise yerini Ante Corci'ye bıraktı.

Bu sonuçla Roma, ligdeki 3'üncü mağlubiyetini aldı.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 02:33
  1. Van
  2. Cengiz Ünder
  3. Roma
  4. SPAL
  5. İtalya Serie A
  6. İtalya

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