Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Cengiz Ünder'in değeri açıklandı!

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi CIES, Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'in piyasa değerini belirledi.

06 Mayıs 2018 Pazar 15:37
Cengiz Ünder'in değeri açıklandı!

Milli futbolcumuz Cengiz Ünder, geçtiğimiz yaz Medipol Başakşehir'den Roma'ya 13,4 milyon eurokarşılığında transfer olmuştu.

Takımının bu sezon hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği başarıda önemli pay sahibi olan Cengiz'in piyasa değeri resmen belirlendi.

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi CIES tarafından yapılan çalışmada 20 yaşındaki yıldız oyuncunun değeri 33.9 milyon euro çıktı.

Cengiz için oluşturulan özel endekste oyuncuya 100 üzerinden 81 puan verildi.

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 15:37
  1. AVRUPA LİGLERİ Haberleri
  2. AVRUPA LİGLERİ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sel sularına kapılan çocuk böyle kurtarıldı!
    1. Sel sularına kapılan çocuk böyle..
    2. Erdoğan’dan Menderes, Özal ve Erbakan..
    3. Erdoğan, Avrupalı Türklerle..
    4. Cengiz Ünder'in değeri açıklandı!
    5. Ayrılacağını açıklamıştı! Fernando..
    6. Afganlar Türk yatırımcıları bekliyor!
    7. Kullandığı aracın altında kalıp öldü
    8. Katar`dan Amerika şirketine doğalgaz..
    9. AK Parti milletvekili aday listesi..
    10. Futbol dünyasının kalbi Alex..
    11. İngiltere’de uçak şoku!
    12. Van'da kaçak avcılıkla mücadele
    13. Trabzon’da ringe çıkacak boksörler..
    14. İzmir'de sağanak hayatı felç etti
    15. Afganistan'da 8 kişi kaçırıldı
    16. Şehit itfaiyeciler gözyaşları içinde..
    17. Kılıktan kılığa giren hırsız enselendi
    18. Erdoğan bekleyen kalabalığı görünce..
    19. AK Parti, 24 Haziran milletvekili..
    20. Gökçek: AK Parti'ye gönül verenlere..
    Kuveyt Türk
    Milli Görüşçüler'e şok: 28 Şubatçı Sisi, Saadet Partisi'nden aday adayı oldu!
    Milli Görüşçüler'e şok: 28 Şubatçı Sisi, Saadet Partisi'nden aday adayı oldu!
    Şahan Gökbakar'dan bir rezil film daha!
    Şahan Gökbakar'dan bir rezil film daha!
    Aykut Kocaman'dan çarpıcı açıklama: Akhisar yedekleri oynatırsa diğer takımlara...
    Aykut Kocaman'dan çarpıcı açıklama: Akhisar yedekleri oynatırsa diğer takımlara...
    Zonguldak'ta evinin çatısında yaptı! Duyan görmek için geliyor...
    Zonguldak'ta evinin çatısında yaptı! Duyan görmek için geliyor...
    HDP kimi destekleyecek? Ahmet Hakan açıkladı
    HDP kimi destekleyecek? Ahmet Hakan açıkladı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Erdoğan talimatı verdi, Lozan'ın gizli maddeleri halka açılıyor
    Erdoğan talimatı verdi, Lozan'ın gizli maddeleri halka açılıyor
    Leman'dan skandal karikatür! Şerife Boz'a...
    Leman'dan skandal karikatür! Şerife Boz'a...