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Cengiz Ünder'e bir talip daha! Sezon sonunda...

Roma forması giyen Milli futbolcu Cengiz Ünder'e Arsenal, Tottenham ve Bayern Münih'in ardından şimdi de Manchester United'ın talip olduğu belirtildi.

15 Ocak 2019 Salı 23:11
Cengiz Ünder'e bir talip daha! Sezon sonunda...

İtalya Serie A'da Roma forması ile gösterdiği başarılı performansla transfer piyasasının en gözde oyuncularından birisi haline gelen Milli futbolcu Cengiz Ünder için bir dünya devi daha sıraya girdi.

ESPN kaynaklarının haberine göre Ole Gunnar Solskjaer ile çıkışa geçen Manchester United, Cengiz Ünder için harekete geçti.

Devre arası değil, sezon sonu 

Türk yıldızın devre arasında Roma'dan ayrılmasının çok zor olduğu ancak sezon sonunda Manchester United'ın transfer için güçlü bir aday haline geldiği belirtildi.

Manchester United'ın gelecek sezon da Ole Gunnar Solskjaer ile yola devam edeceği ve Norveçli teknik direktörün de Cengiz Ünder'i oldukça beğendiği kaydedildi.

50 milyon dolar istiyorlar

Roma, devre arası transfer döneminde Arsenal ve Tottenham'dan gelen 40 milyon euroluk transfer tekliflerini kabul etmemiş ve 50 milyon euro talep etmişti. (Sporx)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 23:11
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