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Cengiz Ünder, Roma taraftarlarına seslendi!

İtalyan devi Roma'da forma Cengiz Ünder, Şampiyonlar Lig'i yarı final karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu.

23 Nisan 2018 Pazartesi 12:36
Cengiz Ünder, Roma taraftarlarına seslendi!

İtalya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Corriere dello Sport'a konuşan Ünder, taraftarlara mesaj gönderdi.

“Tek kelime İtalyanca bilmiyor”

Roma'nın patronu Di Francesco; "Cengiz Ünder ile ilgili söyleyeceğim ilk şey, tek kelime İtalyanca anlamadığı." açıklamasını yapmıştı.

Taraftarlara mesaj gönderdi

Corriere dello Sport'a konuşan milli oyuncumuz, röportajın başında Roma taraftarlarına İtalyanca seslendi ve "saluto tifosi forza Roma - Burdan Roma taraftarlarını selamlıyorum" dedi.

Liverpool eşleşmesi hakkında da konuşan milli oyuncumuz; "Roma taraftarları hazır olsun, Kiev'e gidiyoruz. Liverpool'u geçeceğiz ve finale gideceğiz." açıklamasını yaptı.

Yarın 21:45'ta başlayacak Liverpool maçı öncesi Roma'da Rick Karsdorp dışında eksik yok.

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 12:36
  1. Kars
  2. Cengiz Ünder
  3. Roma
  4. Liverpool
  5. Şampiyonlar Ligi

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