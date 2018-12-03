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Cengiz Ünder attı, Arsenal izledi

Inter ile oynanan maç attığı harika golle dikkatleri üzerinde toplayan Romalı Cengiz Ünder'i, İngiliz devi Arsenal'ın izlediği ortaya çıktı.

03 Aralık 2018 Pazartesi 15:23

İtalya Serie A'da 14. hafta maçında Inter ile 2-2 berabere kalan Roma'da ceza sahası dışından çok şık bir gol atan Cengiz Ünder, İngiltere Premier League ekibi Arsenal izleme ekibi tarafından takip edildi.

İngiliz ve İtalyan basınında yer alan haberlere göre Cengiz Ünder'i canlı olarak izlemeye gelen Arsenal, milli futbolcumuzun durumu hakkında Roma'dan bilgi istedi.

Roma 50 milyon euro istedi

La Gazetta Dello Sport'a göre Roma, Arsenal'a Cengiz'in bonservis ücretinin 50 milyon euro olduğunu bildirdi. Bu sezon Roma forması ile 16 resmi maça çıkan 21 yaşındaki kanat oyuncusu, 3 gol atıp 5 de asist yaptı.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 15:23
  1. İngiltere
  2. Arsenal
  3. İtalya
  4. İtalya Serie A
  5. Cengiz Ünder
  6. Roma

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