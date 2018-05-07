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Cengiz Ünder atıyor, Roma kazanıyor

Cengiz Ünder'in forma giydiği Roma İtalya Serie A'nın 36'ncı haftasında Cagliari'ye konuk oldu.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 00:33
Cengiz Ünder atıyor, Roma kazanıyor

İtalya Serie A'nın 36'ncı hafta mücadelesinde Roma, Cagliari deplasmanından 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Milli futbolcu Cengiz Ünder, maça ilk 11'de başlarken 15'inci dakikada Edin Dzeko'nun asistinde attığı golle 3 puanın mimarı oldu.

Roma, Cagliari deplasmanında aldığı bu galibiyetle 73 puanla 3'üncü sıraya yükseldi ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma yolunda önemli bir avantaj yakaladı. Cagliari ise 33 puanla 18'inci sırada ve düşme potasında yer aldı. Cengiz, Roma formasıyla Serie A'da 7'nci golüne imza atarken takımına da üç puanı getiren isim oldu.

Cengiz, karşılaşmanın 85'inci dakikasında yerini Patrik Schick'e bıraktı. Roma, 37'nci hafta mücadelesinde lider Juventus'u Roma Olimpiyat Stadı'nda ağırlayacak. Cagliari ise Fiorentina deplasmanına çıkacak

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 00:33
  1. Cengiz Ünder
  2. Roma
  3. Cagliari
  4. İtalya Serie A

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