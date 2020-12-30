Cenazeler karıştığı için dün Sakarya'da defnedilen kadın, bugün Tekirdağ'da toprağa verildi

TEKİRDAĞ (AA) - Cenazeler karıştığı için dün Sakarya'nın Karasu ilçesinde yanlışlıkla toprağa verilen kadının cesedi, yakınları tarafından teslim alındıktan sonra Tekirdağ'da defnedildi.

Tekirdağ'daki özel bir hastanede Kovid-19 tedavisi gören Fatma Patan'ın (64) ölüm haberi, Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaşayan ailesine verildi. Aile, bunun üzerine annelerine ait olduğunu düşündükleri cenazeyi alıp dün defin işlemini yaptı.

Ancak defin işleminden sonra kendi anneleri yerine Tekirdağ'da kalp krizi nedeniyle vefat eden Fatma Avlaç'ın naaşını (49) defnettiklerini öğrenen aile, Avlaç'ın ailesiyle iletişime geçerek naaşları değiştirdi.

Tekirdağ'a getirilen Avlaç'ın cenazesi, Çiftlikönü Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Yeni Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.

Avlaç'ın akrabası Volkan Sezen, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşadıkları olayın kelimelerle ifade edilemeyecek kadar üzücü olduğunu söyledi.

Yakınlarını iki kere toprağa vermek zorunda kaldıklarını anlatan Sezen, şöyle konuştu:

"Böyle bir yanlışlık olamaz. Cenazemizi hastaneden aldık, burada yıkanacağı sırada başka birisi olduğunu görüyoruz. Fatma Avlaç yerine Fatma Patan olduğunu görüyoruz. Bizim cenazemiz Sakarya'ya gönderiliyor, orada defnediliyor. Bizim hastamız gece kalp krizinden ölmüş. Karışan cenaze yani bizim aldığımız Kovid'den ölmüş. Gece normal bir şekilde ölenle, koronavirüsten ölen insan nasıl karıştırılabiliyor?"

Sezen, hukuk yoluyla haklarını arayacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Karşı tarafla da görüştük. Hiçbir tedbir almadan kendilerini içeri aldıklarını ve teşhis ettirdiklerini söylediler. Cenazelerde ne bir etiket, ne bir isim yoktu. Bize 'bu sizin dediler' biz de aldık. Başka cenaze de yoktu zaten, biz de o an başka bir şey düşünemedik. Sonra yıkamada akrabalarımız durumu fark etti. Dün Kovid'li cenaze taşıdık. Salgın sürecinde böyle bir karışıklık olabilir mi? Biz demek burada bakmasaydık başka birisini gömüp dua edecektik. Cenazeden sonra savcılığa gerekli başvuruları yapacağız, bu işin peşini bırakmayacağız. İki taraf da mahvoldu bu süreçte. Biz hastaneye güveniyorduk ama olan bu."

Fatma Avlaç'ın yeğeni Ali Avlaç da böyle bir karışıklığın yaşanmasına anlam veremediklerini belirterek, "Hastaneden cenazemizi alıyoruz. Bize 'başkası yok' diyorlar çünkü bizim cenazemizi Sakarya'ya göndermişler. Bu cenaze nasıl başkasına verilebilir? Böyle bir rezillik olamaz." ifadelerini kullandı.

Avlaç'ın akrabası Erkan Kutlu da diğer ailenin yakınlarının da mağdur olduğunu aktararak, "Fatma Patan'ın yakınları, cesedi 2 metre uzaktan teşhis ettiklerini, yüzünü tam göstermediklerini söylediler. Herkes elini vicdanına koysun. İki tarafın da acısı çok büyük." diye konuştu.