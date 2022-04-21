  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İlk icraatları Yazıcıoğlu'na ihanet oldu!

Rusya'ya yeni yaptırım! Biden duyurdu

Türk lirası ile dalga geçen şüpheli yakalandı

Cemal Enginyurt'tan provokasyona destek! 'Kemal bey ve eşini evimizde misafir etmekten...'

Ayçiçek yağı fiyatlarını düşürecek adım! Güzel haber Samsun'dan geldi

Rusya Savunma Bakanlığında şoke eden olay! Balistik füze sistemleri dikkat çekti

Suudi Arabistan prensi Selman Türkiye'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor! O ismi alıp gidecek

Evet, onlar da öğrenci, bunlar da öğrenci! Boğaziçi’ndeki Mescitte alçaklık, Mardin’de ise camii temizliği!

İşte Kılıçdaroğlu'nun elektriğinin kesilme anı!

Ali Karahasanoğlu açıkladı! İşte yaptıkları çakallık! İYİ Partili bazı avukatlar ülkücü gibi takılıp…
Aktüel Cenaze nakil aracına ateş açtı! Gözaltına alındı
Aktüel

Cenaze nakil aracına ateş açtı! Gözaltına alındı

Ordu'da yakınının cenaze defin yeri konusunda anlaşamayan kişi cenaze nakil aracına ateş açtı.

Yeniakit Publisher
2022-04-21 22:29:00 -
Cenaze nakil aracına ateş açtı! Gözaltına alındı

Ordu'nun Kumru ilçesinde yakınının cenaze defin yeri konusunda anlaşamayan kişi cenaze nakil aracına ateş açtı.

Edinilen bilgiye göre, Karacalı Mahallesi'nde, S.Z, vefat eden yakınının defin yeri konusunda akrabalarıyla tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine S.Z, tabanca ile cenazenin bulunduğu Ordu Büyükşehir Belediyesine ait nakil aracına ateş açtı.

Aracın ön kısmına isabet eden kurşunlardan 3 kişi yara almadan kurtuldu.

Öte yandan kurşunların sekmesi sonucu bir iş yerinin camında da hasar oluştu.

S.Z. polis ekiplerince gözaltına alındı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay