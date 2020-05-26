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Aktüel

Cenaze aracıyla uyuşturucu taşıyan zanlı: “6-7 ay idare etsin diye aldım”

Kırklareli’nin Demirköy ilçesinde çaldığı cenaze aracıyla uyuşturucu taşıyan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan zanlının mahkemedeki ifadesi pes dedirtti.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 18:32:36 -
Cenaze aracıyla uyuşturucu taşıyan zanlı: “6-7 ay idare etsin diye aldım”

Kırklareli’nin Demirköy ilçesinde çaldığı cenaze aracıyla uyuşturucu taşıyan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan zanlının mahkemedeki ifadesi pes dedirtti. Uyuşturucuları içmek için aldığını söyleyen zanlının, “22 fişeği 6-7 ay idare etsin diye aldım” dediği öğrenildi.


Çaldıkları cenaze aracıyla uyuşturucu taşımaktan tutuklanan S.A’nın mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı. Çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen S.A’nın cenaze aracını çalmadığını, uyuşturucu maddeyi sadece içmek için aldığını söylediği öğrenildi. S.A’nın madde bağımlısı olduğunu söylediği mahkemede, “Dün de sokağa çıkmanın yasak olduğunu bildiğim için belediyeye ait cenaze arabasını alarak Çorlu’ya gitmeye karar verdim. Amacım madde ihtiyacını gidermekti” dediği öğrenildi.



“6-7 ay idare etsin diye aldım”


Zanlı, kendisine yüklü miktarda uyuşturucu ile yakalandığının hatırlatılması üzerine, “Uyuşturucuyu aldım. Satmak kastım yoktur. 22 fişek almamın nedeni beni 6-7 ay idare etsin diye aldım” dedi. S.A’nın kendisiyle birlikte yakalanan S.T. ve U.V’yi ise yolda görüp araca aldığını, uyuşturucudan haberleri olmadığını söylediği öğrenildi. S.T. ve U.V., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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