Cemil Çiçek'in kızı ve damadı konkordato ilan etti

Eski Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in kızı İclal Cicioğlu ve damadı Zeynel Anıl Cicioğlu konkordato başvurusunda bulundu.

Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanlığı’nda çıkarılan karara göre İclal Cicioğlu ve Zeynel Anıl Cicioğlu için konkordato talep edildi. Aynı zamanda Zeynep Anıl Cicioğlu’nun Yönetim Kurulunda olduğu ADT Demir Akaryakıt İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti ve Palas İnşaat Sanayi Tic. A.ş konkordato talep etti.

Mahkeme şirkete ve şahıslara yönelik geçici mühlet süresi verdi. Bu durumda hem sahışlara hemde firmalara herhangi bir haciz işlemi uygulanamayacak.