Cemal Toktaş kimdir? Uyanış Büyük Selçuklu İmam Gazali

Diriliş Ertuğrul’dan sonra, yeni bir tarihi yapıma imza atmaya hazırlanan TRT 1, 28 Eylül’de izleyicisinin karşısına çıkacak olan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisini ekranlarda yerini alacak. Büyük Selçuklu devletini konu alacak dizide Sultan Melikşah dönemine ilişkin siyasi olaylarını, dönemin savaşlarını, ihanetleri ve çekişmeleri konu edinecek. Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Hak dostlarından İmamı Gazali’ye de yer verilecek. Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde İmam Gazali’yi Cemal Toktaş canlandıracak. Peki kim bu Cemal Toktaş?

Cemal Toktaş kimdir?

Cemal Toktaş, 14 Ocak 1983 tarihinde İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Cemal Toktaş, televizyon ekranlarına 2003 yılında yayınlanan Evlat dizisi ile adım attı. Sinemaya “Kara Köpekler Havlarken” adlı filmle giren Cemal Toktaş, “Güneşi Gördüm” filmindeki Kadri karekteriyle büyük beğeni topladı. Cemal Toktaş’a, bu karekter ödül getirdi ve Sadri Alışık Ödülleri ile Yeşilçam Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü.

Adını Sen Koy, Sıla, Doktorlar, Tövbeler Tövbesi, Böyle Bitmesin, Yılanların Öcü, Meryem ve Bizim Hikaye gibi pek çok dizide rol alan Cemal Toktaş, Vurgun dizisinde Turan rolünü üstlendi.

Kendisi gibi oyuncu olan Avlu dizisinde cezaevi müdüresi Zerrin karekterini oynayan Nergis Öztürk ile evli olup, çiftin bir çocuğu vardır. Eşi Nergis Öztürk ile birlikte pek çok tiyatro ve kabare projelerinde rol alan Cemal Toktaş, Sultana adlı kabare oyununda ile ilk kez yönetmen koltuğuna oturmayı başardı.

Cemal Toktaş’ın rol aldığı diziler:

Uyanış: Büyük Selçuklu Devleti dizisi fragmanı