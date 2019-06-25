Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısından flaş çağrı!
Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda cinayete kurban giden Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz dünya kamuoyuna çağrı yaparak, 'Bir ülkenin bir cinayetle itham edilmesi, BM raporuyla açıklanması tam anlamıyla bir skandal.' dedi.25 Haziran 2019 Salı 12:41
Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda vahşi bir cinayete kurban giden Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz açıklamalarda bulundu.
Dünya kamuoyuna çağrı yapan Hatice Cengiz, “Bu bir skandal. 9 aydan beridir ifade etmiyorlar. Bir ülkenin bir cinayetle itham edilmesi, BM raporuyla açıklanması tam anlamıyla bir skandal. BM raporunda Suudi Arabistan yönetiminin soruşturma sürecinde bazı delilleri yok ettiğine dair kanıtlardan bahsediliyor. BM raporuyla kalmamalı. Dünya kamuoyunun bu konunun üzerine gitmesi gerekiyor” dedi.
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