Cem Uzan rezil rüsva oldu! Bunları duyunca, sinirden deliye dönecek

Tamer Korkmaz, Fransa’da kaçak vaziyette yaşayan Cem Uzan'ın “Niye yok ettiniz, AKUT’u? Ne alıp veremediğiniz var, Nasuh Bey ile? Sorun, Atatürkçü olması mı? Siyasal İslamcı olmaması mı?” herzelerine bomba bir yazıyla karşılık verdi. Yeni Şafak'taki köşesinde, okuyucularını 24 yıl öncesine götüren Korkmaz, o dönem Türkiye’yi ziyaret eden ABD Başkanı Bill Clinton’ın İstanbul Conrad Oteli’ndeki yarım saatlik görüşmesinin ayrıntılarını aktarıp şok ifşaatlarda bulundu.

Korkmaz, dikkat çekici yazısında özetle şunları kaydetti:

"(...) Fransa’da kaçak vaziyette yaşayan “Büyük Dava Adamı!” Cem Uzan…

Saban Sevinç’in Youtube kanalında şöyle feveran etti:

“Niye yok ettiniz, AKUT’u?

Ne alıp veremediğiniz var, Nasuh Bey ile?

Sorun, Atatürkçü olması mı?

Siyasal İslamcı olmaması mı?”

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Mister Uzan’ın Fransa yıllarında bir Optik Çarpıtma ustası haline geldiğine kuşku yoktur.

“GÖREVİNİZ BÜYÜK”

Emmanuel Uzan, Nasuh Mahruki bahsine girdiğine göre biz de 24 yıl öncesine gidelim!

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Milliyet gazetesinin 19 Kasım 1999 tarihli haberinde…

“Türkiye’yi ziyaret eden ABD Başkanı Bill Clinton’ın İstanbul Conrad Oteli’ndeki yarım saatlik görüşmesinden” bahsediliyordu.

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“Buluşma ve Tanışma” diye adlandırılan bu toplantının katılımcısı altı STK yöneticisinden ikisi kimdi?

El Cevap:

-AKUT’tan Nasuh Mahruki ile TİHV’den Sezgin Tanrıkulu!

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Clinton, bu sivil toplum kuruluşu üyelerine “Göreviniz büyük!” demişti!

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Kıssadan Hisse: Bir nevi, sefer görev emri!

“GÖLGE CIA”

O dönemde “Türkiye İnsan Hakları Vakfı Diyarbakır Temsilciliği’ni yapan Mister Sezgin Tanrıkulu’nun…

“Gölge CIA” denilen Stratfor’un TR-705 plakalı elemanı olduğu ise 2012 yılında ortaya çıkmıştı.

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-Günümüzde, CHP’deki HDPKK’lıdır!

SİYASİ AYARLAR

Yeri gelmişken, hatırlayalım…

Bill Clinton’ın eşi Hillary Clinton, ABD’nin Dışişleri Bakanı iken, 2011’de Türkiye’yi ziyaret etmişti.

O ziyaret sırasında…

17 Temmuz 2011’de, Conrad Oteli’nde ayrı ayrı kimlerle buluşmuştu?

El Yanıt: Kemal Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş ve Meral Akşener ile!

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Meral Hanım, o dönemde MHP’deydi…

MHP lideri Devlet Bahçeli, Hillary Clinton ile görüşmeyi reddetmişti!

PÜF NOKTASI

CHP’nin, HDPKK’nın öncülü BDPKK ile stratejik ortaklığı da…

Paralel Yapı FETÖ ile stratejik işbirliği de 2012’de başladı!"