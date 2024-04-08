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Gündem

Cem Küçük 'Onlar görevden alınmalı' diyerek uyardı: AK Parti bunu yaparsa geçmiş olsun

Yeniakit Publisher
2024-04-08 18:49:00 -
Cem Küçük 'Onlar görevden alınmalı' diyerek uyardı: AK Parti bunu yaparsa geçmiş olsun

Gazeteci yazar Cem Küçük, yerel seçimlerin ardından AK Parti'de neşter vurulması gereken ilk yeri açıkladı.

Gazeteci yazar Cem Küçük, Türkiye gazetesinde "Teşkilatlar yenilenmeli" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Cem Küçük, partide ilk yenilenmesi gereken yerlerin teşkilatlar olduğunu söyledi.

İşte Küçük'ün o yazısı:

AK Parti seçim sonuçlarının neden böyle olduğunu üç aşağı beş yukarı anladı. Emekli, ekonomi, kibir, ruh ve kan kaybı... ana başlıklar.

Şimdi sıra eyleme geçme zamanı. Burada en önemli işlerden biri teşkilatlara el atılması olacak. Seçimler öncesi parti üyelerinin “kimi aday görmek istersiniz?" şeklinde yaptıkları sorular etkili olmamış. Herkes birbirine oy vermiş.
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Burada yapılması gereken teşkilatlara neşter vurmak. Hem de en sertinden. Yepyeni isimlerin yönetimlere gelmesi lazım. Torpil olmaması lazım. Vekil belediye başkanı olurdu. İl başkanı vekil yapılırdı. Sonra bunlar yine kendi içinde değişirdi. Böyle olmaması lazım.

Her il, ilçe ve beldede yepyeni doktor, ev hanımı, esnaf, iş insanı vb. bulunmalı ve görevlere getirilmeli. Eski tas eski hamam giderse geçmiş olsun. Yenilenmeden kaçınmamalı. Değişim olduğunu herkes hissetmeli...

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