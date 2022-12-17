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Gündem Cem Garipoğlu’nun mezarı açılacak mı? Karar verildi!
Gündem

Cem Garipoğlu’nun mezarı açılacak mı? Karar verildi!

Münevver Karabulut’u öldüren Cem Garipoğlu hapiste intihar etmişti. Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut, Cem Garipoğlu’nun mezarının açılmasını istemişti. Baba Karabulut'un talebi hakkında karar verildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-17 12:48:00 -
Cem Garipoğlu’nun mezarı açılacak mı? Karar verildi!

Münevver Karabulut’u öldürdükten sonra cesedini parçalayarak çöp konteynerine atan ve cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu’nun aslında ölmediğini, kaçırıldığını öne süren baba Süreyya Karabulut suç duyurusunda bulunmuştu.

Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi’nce yapılan incelemede ölen şahıstan alınan DNA profili ile Cem Garipoğlu’nun anne ve babasından alınan DNA örnekleri arasında yüzde 99.99 uyum olduğunu belirten Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, kovuşturmaya yer olmadığı kararını verdi.

Verilen bu kararla Garipoğlu’nun mezarının açılmayacağı bildirildi.

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