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Celta Vigo'dan Fenerbahçe açıklaması!

La Liga ekiplerinden Celta Vigo, Fenerbahçe'nin gündeminde olan Emre Mor için herhangi bir teklif almadıklarını açıkadı.

04 Ocak 2019 Cuma 21:50
Celta Vigo'dan Fenerbahçe açıklaması!

Celta Vigo yönetimi, İspanyol basınında yer alan haberlerde iddiaların aksine Fenerbahçe'den Emre Mor için herhangi bir teklif almadıklarını belirtti.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu yönünde haberler yer alan ve sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in yaptığı açıklamayla böyle bir şeyin doğru olmadığını ifade ettiği Emre Mor için Fenerbahçe'nin de bir girişimi olmadığı ortaya çıktı.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Celta Vigo yöneticileri, Emre Mor için kulübe herhangi bir teklifin olmadığını belirtti ve şu anda oyuncuyla ilgili bir gelişmenin yaşanmadığını vurguladı.

Rekor bonservisle gitmişti

A Milli Takım formasıyla EURO 2016 eleme maçlarında dikkatleri üzerine çeken Emre Mor, o dönem Danimarka ekibi Nordsjaelland'da forma giyiyordu.

Önce 9 milyon 750 bin euro'ya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dourtmund'a transfer olan Mor, Alman temsilcisinde bir sezonda 19 maça çıkabildi. 1 gol 3 asisti yeterli bulunmayan Emre, sezon sonunda 13 milyon euro karşılığında Celta Vigo'nun yolunu tuttu.

Sadece 9 maçta şans buldu

Kanatların yanı sıra forvette de oynayabilen Emre Mor, bu sezon sadece 4'ü ilk 11 olmak üzere 9 maçta şans buldu; 2018'de gol ve asist üretemedi.

Kadro dışı kaldı

Celta Vigo'da bekleneni veremeyen Emre Mor, alınan karar neticesinde bir dönem kadro dışı da kaldı. (Sporx)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 21:50
  1. Celta Vigo
  2. Emre Mor

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