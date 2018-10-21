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Çelik'ten bir asist daha

Lille'de forma giyen Zeki Çelik, takımının Dijon'u 2-1 yendiği maçta ikinci golün asistini yaptı.

21 Ekim 2018 Pazar 11:31
Çelik'ten bir asist daha


Fransa Ligi'nde Lille fırtınası esiyor... Zeki Çelik'in forma giydiği Fransız ekibi, deplasmanda Djon'u 2-1 yenerek 3'te 3 yaptı, puanını 22'ye yükseltti.    
 
Lille, 21'de Nicolas Pepe'nin penaltıdan golüyle öne geçti. Milli oyuncumuz Zeki Çelik'in asistinde 43. dakikada Luiz Araujo farkı 2'ye çıkardı. Ev sahibi ekibin tek golünü 81'inci dakikada Mehdi Abeid ile penaltıdan attı.
 
İlk 11'in değişilmez ismi Zeki Çelik'in 10 maçta 2 asisti bulunuyor.
 

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 11:31
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