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Gündem Çelik yelekle adliyeye getirildi: O cani yakalandı
Gündem

Çelik yelekle adliyeye getirildi: O cani yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-12-20 15:22:00 -
Çelik yelekle adliyeye getirildi: O cani yakalandı

Çelik yelek giydirilerek adliyeye getirilen Mert Muharrem Taşkın, kendisini görüntüleyen basın mensuplarının "Cinayetleri niçin işlediniz" sorusunu yanıtsız bıraktı.

Boşanma aşamasında olduğu eşi Hava Nur Şenol Taşkın ile Taşkın'ın annesi Cemile Şenol, babası Adem Şenol ve anneannesi Emine Tanış'ı tüfekle öldürdükten sonra saklandığı evde yakalanan Mert Muharrem Taşkın, jandarmadaki işlemlerinin ardından, geniş güvenlik önlemleri eşliğine Afyonkarahisar Adliyesi'ne sevk edildi. Çelik yelek giydirilerek adliyeye getirilen Mert Muharrem Taşkın, kendisini görüntüleyen basın mensuplarının "Cinayetleri niçin işlediniz" sorusunu yanıtsız bıraktı. Adliyede işlemleri süren Taşkın'ın kanında alkol ya da uyuşturucu madde bulgusuna rastlanmadığı belirtildi. 
BAŞKAN DAYISININ OĞLUNUN CENAZESİNE KATILDI 
Diğer yandan öldürülen Adem Şenol'un, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in dayısının oğlu olduğu öğrenildi. Cenaze törenine katılan Başkan Zeybek, "Merhum ve merhumelere Allah'tan rahmet diliyorum. Bizim de yakınımız, dayımın oğlu ve torunları. Allah dayım ve yakınlarımıza sabrıcemil versin" dedi.

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