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Çelik sert tepki gösterdi: Yazılımında sorun var

28 Şubat kafalı 104 emekli amiralin darbe imalı bildirisine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, emekli amirallerin giydikleri üniformaya saygısızlık yaptıklarını ve Türk Silahlı Kuvvetler komite kademesine yönelik de bir provokasyon yaptıklarını açıkladı. Çelik, emekli amirallere sahip çıkan CHP'ye, "Yazılımında sorun var" diyerek tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-05 01:56:00 -
Çelik sert tepki gösterdi: Yazılımında sorun var

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 104 emekli amiralin darbe imalı bildirisine tepki gösterdi.

Çelik'in açıklamaları şöyle:

"Sürece destek veriyorlar"

Bunu ciddiye almamamız gerektiğine, bunun çok fazla anlam ifade etmediğine dair çeşitli yorumlar görüyoruz. Onu da şuraya bağlamak için yapıyorlar. "Hükümet bunu abartıyor, buradan bir mağduriyet çıkarıyor" diyerekten bu meseleyi küçümsemeye çalışıyorlar. Şimdi Türk siyasi tarihi açısından baktığımızda bunu son derece ciddiye almalıyız. Uzayda yaşamıyoruz. Bu tip bildirilerin üslubu, yöntemi ve bu kadar emekli askerin bir araya gelmesiyle oluşmasının neleri tetiklediğini biliyoruz. Bunlar sivil siyaseti sakatlamak, demokrasiyi zehirlemek isteyen bir takım odakların maalesef siyasi hayatımızda, siyasi tarihimizde yerleşiklermiş ve bilinen metotlarıdır. Bu askeri bürokratlar böyle bir teşebbüs gerçekleştirmişken sonra kim diyorsa ki; "Ciddiye alınmamalı, hükümet bu yolla gündem çalıştırmaya çalışıyor" gibi aslında örtülü olarak bu sürece destek veriyordur.

"Bu bir sahte gündemdir" diyorlar"

CHP'den yapılan açıklamalara bakıyorum. "Bu bir sahte gündemdir" diyorlar. Peki, bunu hükümet mi gerçekleştirmiş? Bunu AK Parti mi gerçekleştirmiş? 104 kişi toplanmışlar, örgütlenmişler böyle bir bildiriyi belli ki tartışmışlar. Ve imzaya açmışlar, ilginç bir zamanlamayla da tutmuşlar bunu yayınlamışlar. Burada çok açık ve net geçmiş dönemlerde siyasi hayata müdahale eden tar ve yöntemin aynısı var. İçeriğin aynısı var. Ve biz bunu en canlı bir biçimde 27 Nisan'da yaşamıştık. Eğer siz bunu kabullenirseniz bunun adı muhtıra olur. Kabullenmezseniz kâğıt parçasına döner.

"Bunun ne manaya geldiğini onlarda biliyor biz de biliyoruz"

Şimdi "emekli askerler mi darbe yapacak?" diyorlar. Bu iklim demokrasiyi zehirleyen bir iklimdir. Bunu tabii ki ciddiye alacağız. Dünyanın neresinde olur olsun emekli üst düzey askerin bir araya gelerek böyle bir bildiri yayınlamasının manası bellidir. Bunun ne manaya geldiğini onlarda biliyor biz de biliyoruz. Bu kadar tepki sonrası "fikir hürriyeti" diye bir perde arkasına saklanmaya çalışıyorlar.

"Tamamen egoyla yapılmış bir eylemdir"

Giydikleri üniformaya saygısızlık yapıyorlar. Seçilmiş iradeye, Türk Silahlı Kuvvetler komite kademesine yönelik bir provokasyondur. Bunun hiçbir tarafında vatanseverlik yok. Tamamen egoyla yapılmış bir eylemdir.

CHP muhtırayı aşı olarak kabul ediyor

Tehlikeli olan şudur. CHP bugün yine bir şey yaptı. Demokrasiyi virüs olarak görüyor, muhtırayı aşı olarak kabul ediyor. Yazılımında böyle bir terslik var.

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