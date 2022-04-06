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Avrupa Çekya'dan Ukrayna'ya askeri yardım
Avrupa

Çekya'dan Ukrayna'ya askeri yardım

Çekya hükümeti, Bakanlar Kurulu Toplantısı’nda Ukrayna’ya 133 milyon kronluk (yaklaşık 5,5 milyon euro) ek askeri yardım gönderme kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-06 23:30:00 -
Çekya'dan Ukrayna'ya askeri yardım

Rusya’nın saldırıları karşısında Avrupalı ülkeler Ukrayna’ya desteklerini devam ediyor. Çekya hükümeti, Bakanlar Kurulu Toplantısı’nda Ukrayna’ya 133 milyon kronluk (yaklaşık 5,5 milyon euro) ek askeri yardım gönderme kararı aldı.

Çekya Savunma Bakanı Jana Cernochova yaptığı açıklamada, “Ukrayna’ya 133 milyon kronluk ek askeri teçhizat gönderme kararı aldık. Güvenlik nedeniyle yardımın içeriği konusunda bilgi veremeyiz” dedi.

Çekya, Ukrayna’ya tank desteği sağlayan ilk ülke oldu

Çekya, dün Ukrayna’ya ordu envanterinde bulunan ve kullanılmayan çok sayıda T-72 tipi tank ile BVP-1 tipi zırhlı araçlar gönderme kararı almış, Ukrayna’ya tank desteğinde bulunan ilk ülke olmuştu.

Çekya Ukrayna’ya bugüne kadar 30 bin tabanca, 7 bin tüfek, 3 bin makineli tüfek, yaklaşık 100 adet keskin nişancı tüfeği ve yaklaşık bir milyon mermi ile 4 bin 6 adet 152 milimetrelik top mermisi gönderdi. Çekya, şu ana kadar Ukrayna’ya ağır silahlardan oluşan yaklaşık 60 milyon euro tutarında yardımda bulundu.

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