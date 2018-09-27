Çekmeköy’ün en yenisi Ege Yapı’dan satışa çıkıyor

Anadolu yakasının gözde yaşam bölgesi olarak öne çıkan Çekmeköy’deki çam ormanlarının yanı başında konumlanan ÇamlıYaka Konakları butik bir proje olarak bölgeye değer katacak. Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı H. İnanç Kabadayı’nın ev sahipliğinde, bugün gerçekleştirilecek lansmanla satışa sunulacak projede yatırımcılara sıfır faizle konut satın alabilme fırsatı verilecek.