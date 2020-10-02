  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Çekmeköy'de köpeğe şiddet uygulayan kişiye para cezası
Aktüel

Çekmeköy'de köpeğe şiddet uygulayan kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-10-02 11:23:09 -
Çekmeköy'de köpeğe şiddet uygulayan kişiye para cezası

İSTANBUL (AA) - Çekmeköy'de sahibi olduğu köpeğe şiddet uyguladığı öne sürülen kişiye 10 bin 510 lira idari para cezası uygulandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, Nişantepe Mahallesi'nde F. Y'nin (21) sahibi olduğu köpeğe şiddet uyguladığını gösteren görüntülerin bulunması üzerine çalışma başlattı.

Görüntüleri inceleyerek belirlenen adrese giden ekipler, yasaklı ırk pitbull cinsi köpeğe el koyarak Çekmeköy Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı ekiplerine teslim etti.

Köpeğin sahibine 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun "hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak" maddesinden 947 lira, "Pitbull gibi tehlike arz eden hayvanları sahiplenmek" maddesinden 9 bin 563 lira olmak üzere toplamda 10 bin 510 lira idari para cezası uygulandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tahran'da İran rejimine Ermenistan isyanı
Dünya

Tahran'da İran rejimine Ermenistan isyanı

Tahran'da yaşayan Türkler sokaklara dökülerek İran rejiminin Ermenistan'a verdiği desteği protesto etti.
Rusya'dan ilginç açıklama: Türkiye kesinlikle destek veriyor
Dünya

Rusya'dan ilginç açıklama: Türkiye kesinlikle destek veriyor

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, ülkesinin Dağlık Karabağ krizinin çözümünden yana olduğunu ve hiçbir tarafı diğerine karşı desteklem..
150 uçak dolusu silah gönderdiler! Her şey ortaya çıktı
Dünya

150 uçak dolusu silah gönderdiler! Her şey ortaya çıktı

ABD yönetiminin kuklası haline dönüşen Birleşik Arap Emirlikleri'nin silah ambargosunu delere darbeci Hafter'e Rus kargo uçaklarıyla 150 uça..
Satılık 2015 model BMW 5.20i
Satılık 2015 model BMW 5.20i

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay