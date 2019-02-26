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Cedi'nin 27 sayısı Cavaliers'a yetmedi

- NBA'de oynayan milli basketbolcu Cedi Osman, takımı Cleveland Cavaliers'ın Portland Trail Blazers'a yenildiği maçı, 27 sayı ve 7 ribauntla tamamladı- Houston Rockets'ın all-star oyuncusu Harden'ın, 32 maç süren 30 veya üstünde sayı atma serisi sona erdi

26 Şubat 2019 Salı 10:48
Cedi'nin 27 sayısı Cavaliers'a yetmedi


ANKARA (AA) - Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, 123-110 kaybettikleri Portland Trail Blazers maçında 27 sayı ve 7 ribaunt üretti.

NBA'e 11 maçla devam edildi. Portland Trail Blazers, deplasmanda Cleveland Cavaliers'ı 123-110 yenerek art arda 4. galibiyetini aldı.

Trail Blazers'ı galibiyete, 35 sayı, 7 ribaunt üreten C.J. McCollum ve 21 sayı, 8 asistle oynayan Damian Lillard taşıdı.

Maçı 27 sayı, 7 ribaunt, 3 asistle bitiren Cedi Osman, Cavaliers'ın en skoreri oldu. Kevin Love da 18 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptı.

Ligdeki bir diğer milli basketbolcu Ersan İlyasova ise takımı Milwaukee Bucks'ın Chicago Bulls deplasmanından 117-106 galip ayrıldığı karşılaşmada, 10 sayı ve 6 ribauntla oynadı.


- Harden'ın serisi bitti


Houston Rockets, seyircisi önünde oynadığı Atlanta Hawks mücadelesini 119-111 kazandı.

Rockets'ta 28 sayı, 5 ribauntla mücadele eden James Harden ve 20 sayı, 8 asist, 6 ribaunt üreten Chris Paul, galibiyetin mimarları oldular. Hawks'un çaylak oyuncusu Trae Young ise 36 sayıyla kariyer rekoru kırdı.

28 sayıda kalan Harden'ın 13 Aralık 2018'de başlayan 30 veya üstünde sayı atma serisi noktalandı. 32 karşılaşma boyunca 30 sayının altına düşmeyen Harden, bu süre zarfında 41,1 sayı ortalaması yakaladı.

29 yaşındaki basketbolcu, Wilt Chamberlain'den (65 maç) sonra en uzun 30 sayılık serisine imza atarak NBA tarihindeki yerini aldı.


- Sonuçlar


Charlotte Hornets-Golden State Warriors: 110-121

Cleveland Cavaliers-Portland Trail Blazers: 110-123

Detroit Pistons-Indiana Pacers: 113-109

Brooklyn Nets-San Antonio Spurs: 101-85

Miami Heat-Phoenix Suns: 121-124

Chicago Bulls-Milwaukee Bucks: 106-117

Houston Rockets-Atlanta Hawks: 119-111

Memphis Grizzlies-Los Angeles Lakers: 110-105

Minnesota Timberwolves-Sacramento Kings: 112-105

New Orleans Pelicans-Philadelphia 76ers: 110-111

Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks: 121-112

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 10:48
  1. Basketbol
  2. Cedi Osman
  3. Ersan İlyasova
  4. James Harden
  5. NBA

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