Cedi'den Raptors potasına 19 sayı
- NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, kazandıkları Toronto Raptors karşılaşmasını 19 sayı, 7 ribaunt, 7 asistle tamamladı12 Mart 2019 Salı 10:20
ANKARA (AA) - Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers, 19 sayı, 7 ribaunt, 7 asistle oynayan Cedi Osman'ın da katkısıyla Toronto Raptors'ı 126-101 yendi.
NBA'e 6 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nın sondan 2. sırasındaki Cleveland Cavaliers, konferansta zirve mücadelesi veren Toronto Raptors'ı 126-101 mağlup etti.
Ev sahibi Cavaliers'ta 28 sayı, 5 asistle oynayan Collin Sexton, sahanın en skoreri oldu. 19 sayı, 7 ribaunt, 7 asist üreten Cedi Osman ve 16 sayı, 18 ribauntla "double double" yapan Kevin Love, galibiyette önemli rol oynadı.
Raptors'ta Kawhi Leonard 25 sayı, 9 ribaunt, Kyle Lowry ise 14 sayı, 6 asist, 5 ribauntla mücadele etti.
- Sonuçlar
Cleveland Cavaliers-Toronto Raptors: 126-101
Washington Wizards-Sacramento Kings: 121-115
Brooklyn Nets-Detroit Pistons: 103-75
Houston Rockets-Charlotte Hornets: 118-106
Utah Jazz-Oklahoma City Thunder: 89-98
Los Angeles Clippers-Boston Celtics: 140-115
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