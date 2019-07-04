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"’Cebimde POS’ uygulaması ING Grubunda da kullanılmaya başlanacak"

ING Türkiye’nin Mastercard işbirliği ile hayata geçirdiği Cebimde POS uygulaması büyük ilgi görüyor.

04 Temmuz 2019 Perşembe 10:56
"’Cebimde POS’ uygulaması ING Grubunda da kullanılmaya başlanacak"

ING Türkiye’nin Mastercard işbirliği ile hayata geçirdiği Cebimde POS uygulaması büyük ilgi görüyor. ING KOBİ ve Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı İhsan Çakır, Cebimde POS ile cep telefonlarının NFC teknolojisini kullanarak herhangi bir ek cihaza ihtiyaç duymaksızın POS cihazı olarak kullanıldığını hatırlatarak, ING Türkiye’nin geliştirdiği yeniliğin ING Grubu’nda da kullanılmaya başlanacağını vurguladı.



ING Türkiye’nin Mart ayında hayata geçirdiği ve küresel ödeme sistemleri şirketi Mastercard ile işbirliğine giderek KOBİ’lerin akıllı telefonlarını POS cihazı olarak kullanmalarını sağlayan uygulama büyük ilgi gördüğü belirtiliyor. ING ve Mastercard işbirliği ile hayata geçirilen ING Cebimde POS ile tüm KOBİ statüsündeki firmalara ve mikro işletmelere düşük maliyetlerle kartlı ödeme kabulü imkanı sağlandığı belirtilirken, uygulama NFC özelliğine sahip herhangi bir Android cihazda kullanılabiliyor. Uygulama indirildikten sonra cep telefonu bir POS cihazına dönüşüyor. Firmaların işini kolaylaştıran ING Cebimde POS’un herhangi bir cihaz maliyeti bulunmuyor.



Çakır: “Yaygınlaşmasını bekliyoruz”


ING Türkiye KOBİ ve Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı İhsan Çakır, ING Cebimde POS’un kısa süre içinde yaygınlaşmasını beklediklerini söyledi.


İhsan Çakır şöyle devam etti: "ING Türkiye’nin bu projesi ING ve Mastercard işbirliği ile uygulamaya alındı. ING Cebimde POS ile cep telefonları NFC teknolojisini kullanarak herhangi bir ek cihaza ihtiyaç duymaksızın POS cihazı olarak kullanılabiliyor. Bu uygulama KOBİ’lerin ve basit usul vergi ile çalışan ve düşük tutarlı işlem adetleri olan küçük esnafın ödeme almasını kolaylaştırıyor. Banka olarak müşterilerimize yeni avantajlar sağlamaya, müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımımızla bankacılık alanında ihtiyaç duydukları her alanda işletmelerin yanında olmaya devam edeceğiz. Ayrıca, geliştirilen bu yenilik ING Grubu’nda da kullanılmaya başlanacak".

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 10:56
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