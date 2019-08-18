Cebelitarık, ABD'ye resti çekti!

Cebelitarık, alıkoyduğu Grace 1 isimli İran petrol tankerini serbest bıraktı. Cebelitarık Özerk Yönetimi, ABD'nin tankeri serbest bırakmama kararını ise haftalarca süren gözaltı ve geminin yola çıkmasından sonra reddetti.

"Devletin talebi olursa donanma göndeririz"

Tahran’da düzenlen Dünya Denizcilik Günü toplantısı sırasında konuşan İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Hüseyin Hanzadi, “İran petrol tankeri Grace 1’e eşlik etmek için Cebelitarık Boğazı’na donanma göndermeyi planlamıyoruz, ancak devletin böyle bir talebi olursa bunu yapmaya hazırız” dedi.

ABD yakalama kararı çıkartmıştı

İngiltere’ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, Avrupa Birliği’nin (AB) Suriye’ye yönelik petrol yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle, 4 Temmuz’da alıkoyduğu İran’a ait petrol tankeri Grace 1’i, ( yeni adıyla Adriyan Derya) geçtiğimiz Perşembe serbest bırakmıştı. Fakat ABD, geminin İran Devrim Muhafızları’yla bağlantılı olduğunu öne sürerek serbest bırakılan İran tankeri için yakalama kararı çıkarmıştı.