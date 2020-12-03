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Teknoloji CD PROJEKT RED'den, Cyberpunk 2077 videoları için yasak açıklaması
Teknoloji

CD PROJEKT RED'den, Cyberpunk 2077 videoları için yasak açıklaması

Yıllardır beklenen oyun Cyberpunk 2077 için artık çok kısa bir süre kaldı. Oyuna erkenden erişenlerin içerikleri yayınlaması durumunda firma içerikleri yayından kaldırılarak telif davası açılıyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-03 11:34:00 -
CD PROJEKT RED'den, Cyberpunk 2077 videoları için yasak açıklaması

Defalarca ertelenen, büyük heyecan yaratan ve tartışmalara konu olan oyun Cyberpunk 2077'ye kavuşmamıza artık bir haftalık bir süre kaldı. 10 Aralık'ta herkes oyuna erişim sağlayabilecek. Bazı şanslı oyunseverler ise çoktan yapıma kavuştu.

Pek çok perakende satıcısı, oyunu kullanıcılarına resmi çıkış tarihinden önce ulaştırdı. Aslında Cyberpunk 2077 tekrar tekrar ertelendiği için önceden planlanmış sevkiyatların değiştirilmesi pek mümkün olmadığı için böyle garip bir durum ortaya çıktı.

Oyunun da yapımcısı olan CD PROJEKT RED ise oyuna dair videoların internete yayılmasından oldukça rahatsız durumda. Hatta oyunla ilgili olarak paylaşılan video ve içerikleri de oldukça hızlı bir şekilde kaldırtıyorlar. 

Videolar YouTube ve diğer platformlarda ortaya çıktıkça bu içeriklere karşı hamle yapan firma, bir de açıklama yayınlayarak ne kadar ciddi olduğunu gösterdi. Firmadan yapılan açıklamada, 9 Aralık günü gece saat 12'den önce bu tür içerikler yayınlayanların paylaşımlarının kaldırılacağı ifade edildi. 

Bu açıklama, oyun hakkındaki incelemelerin de bu tarihten itibaren erişilebilir olacağını gösteriyor. Tabii ki bu kadar uzun süre beklenen bir oyuna bu kadar para veren kimse daha oyuna başlamadan sonunu öğrenmek istemiyor. 

 

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