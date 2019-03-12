Çaykur Rizespor ve Kayserispor PFDK'ye sevk edildi



İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ile İstikbal Mobilya Kayserispor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 25. haftasında karşılaşan Çaykur Rizespor ile İstikbal Mobilya Kayserispor'un çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedenleriyle disipline gönderildiği bildirildi. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Osmanlıspor ve İstanbulspor'un da çeşitli nedenlerle disipline sevk edildiği aktarıldı.



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