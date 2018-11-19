Çayı sıcak mı içiyorsunuz?

YEMEK BORUSU KANSERİ NEDİR?

Yiyeceklerin mideye iletilmesini sağlayan yemek borusunda meydana gelen kanser türüne özofagus yani yemek borusu kanseri denmektedir. Yemek borusu kanseri; yutaktan mideye kadar uzanan bu yapıdaki hücrelerde meydana gelir. En tipik belirtisi yutkunma zorluğudur. İlk başlarda katı gıdalar tüketilirken zorlanma görülürken zamanla su içerken bile zorlanma görülebilir.

YEMEK BORUSU KANSERİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Yutkunurken zorlanma,

-Kusma,

-Yenilen besinlerin ağza geri gelmesi,

-Öksürük,

-Kanama,

-Kilo kaybı,

-Karın bölgesinde yanma,

-Karın bölgesinde ağrı,

-Ses kısıklığı

EN ÇOK KİMLERDE GÖRÜLÜYOR?

Kansere bağlı ölümlerde 7'inci sırada yer alan yemek borusu kanseri genetik ve çevresel faktörlere bağlı olarak kendine bir risk grubu oluşturur. Risk oranı coğrafi bölgelere göre farklılık gösterir. Bu noktadan hareketle yemek borusu kanseri en çok;

-Erkeklerde,

-İleri yaşlarda,

-Kilolularda,

-Sigara içenlerde,

-Barrettözofagus hastalığı olanlarda,

-Sağlıksız beslenenlerde,

-Reflü hastalarında,

-Çok sıcak yiyecek ve içecek tüketenlerde görülür.

EN ETKİLİ TANI YÖNTEMİ; ENDOSKOPİ

Yemek borusu kanserinin tanı yönteminde en etkili çözüm, ilaçlı film ve endoskopik incelemedir. Endoskopik inceleme tedavinin ne şekilde yapılacağını da gösterir. Ayrıca hastalığın yayılma derecesini ve hangi evrede olduğunu görebilmek içinse PETve BT kullanılabilir.

TEDAVİ İÇİN NASIL BİR YOL İZLENMELİDİR?

Yemek borusu kanseri tedavisinde tümörün hangi evrede olduğuna göre değişiklik gösterir. Ayrıca hastalığın yemek borusunda hangi seviyede olduğu da tedavinin seyri için belirleyici bir unsurdur. En çok tercih edilen yöntem cerrahidir. Yemek borusunun hayati organ ve damarlara çok yakın olması nedeniyle ameliyatı deneyimli ekip ve ekipman gerektirir. Ameliyatta esas amaç olan kanserli bölgeyi ve yayılma ihtimali olan dokuları temizleyerek mide ya da bağırsaklardan sağlıklı bir yemek borusu oluşturarak sindirim sisteminin devamlılığını sağlamaktır.