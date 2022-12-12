Çaydanlığı temizleyip parlatmanın yolu: Temizliğe kimse giremiyor, ürkütüyor diyenler için! Sevindiren haber!

Çaydanlık temizliği dışının parlatılması ve içerisindeki kireci temizlemek üzere iki kısma ayrılır.Çelik çaydanlık parlartılırken hem doğal maddelerden hem kimyasal maddelerden faydalanılabilir.Çaydanlığı parlatmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.Aynı işlemi kettle temizleme olarak da düşünebilirsiniz.

Çaydanlıgınızın İçindeki kireci temizlemek

Çaydanlıgınızın içindeki Sarartı ve kireçtenden kurtulmak için limon tuzu veya biriktirdiğiniz limon kabukları ile kaynatmanız yeterlidir. Çaydanlıgınızın içini tamamen dolduracak kadar su koyup içine birkaç yemek kaşığı limon tuzu atıp kaynatın..Ayrıca bu yöntem eğer kireç varsa demliğinizdeki kireci de temizleyecektir.

Çaydanlığınızın Dışını parlatmak için

Çaydanlığınızın dışını parlatmak için ise kullanmanız gereken ürün sirke ve karbonat karışımıdır.

Bir miktar sirke ve karbonatı karıştırıp demliğinizi bu karışımla güzelce silin. Çaydanlığınız pırıl pırıl olacak.

Ayrıca sirke ile bir miktar tuzu karıştırıp bu karışımın içinde demliğinizi bekletmeniz de Çaydanlığınızın inci gibi parlamasını sağlayacaktır. Veya bir poşete cif döküp çaydanlığınızı ovalayabilirsiniz emin olun iyi sonuç alacaksınız

Son olarak kaynar suda eritilmiş kaya tuzu ve sirke karışımı da hem Çaydanlığınızı dezenfekte edecek hem de Çaydanlığınızın pırıl pırıl parlamasını sağlayacaktır.

Çaydanlığı Temizleyip Parlatmanın yolu

Bir kaba sirkeyi boşaltın ve bir miktar da tuz ekleyin. Tuz sirke içinde çözününceye kadar karıştırın. Daha sonra bir bez yardımı ile çaydanlığınızı temizleyin. Sirkeli tuz ile temizleme işleminiz bittikten sonra su ile durulayın ve kurulayın.

Çaydanlık DIŞI nasıl PARLATILIR

Sirke ve karbonat ikilisini bir kaba ekleyin. Macun kıvamını alan karışımı bir sünger ya da bez yardımıyla çaydanlığın dış yüzeyine uygulayın. Eğer çaydanlığınızın rengi çok soluk ya da lekeleri çok fazlaysa bu karışımı bir süre çaydanlık üzerinde bekletin



Çelik çaydanlık dışı nasıl parlatılır?

Çelik çaydanlık parlatma: Bir kaba sirkeyi boşaltın ve bir miktar da tuz ekleyin. Tuz sirke içinde çözününceye kadar karıştırın. Daha sonra bir bez yardımı ile çaydanlığınızı temizleyin. Sirkeli tuz ile temizleme işleminiz bittikten sonra su ile durulayın ve kurulayın.

Yanmış çaydanlık nasıl PARLATILIR

Karbonat ve Tuz

Ardından suya 1 çay kaşığı tuz ve 1 çay kaşığı karbonat ekleyin. Daha sonra yarım bardak sirke ekleyerek karışımı çaydanlıkta kaynatın. Kaynama işleminden sonra suyu dökün ve ılımasını bekleyin. Çaydanlığın içini sünger yardımıyla ovun ve bol suyla durulayın.

Pas ve kireç lekelerinin kesin çözümü Porçöz Pas ve Kireç Çözücü'yü, kireç bağlamış çaydanlık ya da su ısıtıcısına doğrudan dökün. Porçöz, kireçli bölgeye etki ederken bir ses çıkarır. Bu etki sesi kesilene kadar bekleyin. Daha sonra çaydanlığı veya su ısıtıcısını bol suyla birkaç defa durulayın

Demlik parlatma tozu

Çaydanlık dışını parlatmak için ne yapılır?

Sirke ve karbonat ikilisini bir kaba ekleyin. Macun kıvamını alan karışımı bir sünger ya da bez yardımıyla çaydanlığın dış yüzeyine uygulayın. Eğer çaydanlığınızın rengi çok soluk ya da lekeleri çok fazlaysa bu karışımı bir süre çaydanlık üzerinde bekletin.

Yanık çelik çaydanlık parlatma

Karbonat ve Tuz

Ardından suya 1 çay kaşığı tuz ve 1 çay kaşığı karbonat ekleyin. Daha sonra yarım bardak sirke ekleyerek karışımı çaydanlıkta kaynatın. Kaynama işleminden sonra suyu dökün ve ılımasını bekleyin. Çaydanlığın içini sünger yardımıyla ovun ve bol suyla durulayın.