  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Çaycuma'da Çanakkale Zaferi'nin 111. Yılında Şehitler Dualarla Anıldı

Yeniakit Publisher
Münevver Karahasanoğlu Giriş Tarihi:
Çaycuma’da Çanakkale Zaferi’nin 111. Yılında Şehitler Dualarla Anıldı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 111. yıl dönümü vesilesiyle anlamlı bir program icra edildi. Merkez Yeni Camii’nde gerçekleştirilen etkinlikte, vatan savunmasında canlarını feda eden aziz şehitlerimizin ruhu için Kur’an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif okundu.

Manevi atmosferin yoğun hissedildiği programa; İlçe Kaymakamı Adem Kaya, İlçe Özel İdare Müdürü Kemalettin Yaşar, daire amirleri, gaziler, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Program boyunca okunan dualar ve Mevlid-i Şerif ile şehitlerimizin hatırası yad edildi.

Etkinlik sonrası duygularını paylaşan Kaymakam Adem Kaya, vatan uğruna gösterilen fedakarlıkların unutulmayacağını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Şehitlerimizin emanetine sahip çıkmanın millet olarak en büyük sorumluluklardan biri olduğunu belirterek, aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

Anma programı, İlçe Müftüsü Adem Bebek tarafından yaptırılan toplu dua ile sona erdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23