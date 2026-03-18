Çaycuma’da Çanakkale Zaferi’nin 111. Yılında Şehitler Dualarla Anıldı

Manevi atmosferin yoğun hissedildiği programa; İlçe Kaymakamı Adem Kaya, İlçe Özel İdare Müdürü Kemalettin Yaşar, daire amirleri, gaziler, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Program boyunca okunan dualar ve Mevlid-i Şerif ile şehitlerimizin hatırası yad edildi.

Etkinlik sonrası duygularını paylaşan Kaymakam Adem Kaya, vatan uğruna gösterilen fedakarlıkların unutulmayacağını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Şehitlerimizin emanetine sahip çıkmanın millet olarak en büyük sorumluluklardan biri olduğunu belirterek, aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

Anma programı, İlçe Müftüsü Adem Bebek tarafından yaptırılan toplu dua ile sona erdi.