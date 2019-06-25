Aslında her seçim aynı zamanda yapılacak zamların da bir habercisidir. Çay fiyatlarına zam yapıldığı tartışılırken aradan birkaç saat geçmeden şeker fiyatlarına da zam yapıldı. Çay ve şekere ne kadar zam yapıldı? Şeker ne kadar? Çayın yeni fiyatı ne oldu? Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ ve ÇAYKUR tarafından yapılan açıklamalara göre çay ve şeker fiyatları artık zamlı şekilde satılacaktır.

Türk Şeker'in resmi internet sayfası üzerinden yapılan açıklamada, “50 Kg’lık polipropilen torbalarda ambalajlı kristal şekerin fabrika çıkışı satış fiyatı, 25.06.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere % 16 artırılarak (KDV hariç) 3,57 TL/Kg olarak yeniden tespit edilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunulur" denildi. ÇAY İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) tarafından yapılan açıklamada ise çay fiyatlarına yüzde 15 oranında zam yapıldığı bildirildi.