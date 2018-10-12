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Çay strese karşı faydalı

Yaşadığımız gündelik strese karşı çay son derece faydalı. Varsın bir bardak olsun ama “şekersiz” olsun..

12 Ekim 2018 Cuma 14:20
Çay strese karşı faydalı

İngiltere de bulunan University College London da yapılan araştırmalar sonucunda günlük bir bardak siyah çayın, stresle başa çıkmak için birebir olduğu belirlendi. Bilim adamlarının son yaptığı araştırmaya göre siyah çay, vücuttaki stres hormonları seviyesinde doğrudan etki yapıyor.

Psychopharmacology isimli sağlık dergisinde yayınlanan sonuçlar, siyah çay içenlerin stresten çok daha çabuk arınabildiğini ortaya koydu. Bilim adamlarının yaptığı incelemelere göre siyah çay, vücuttaki stres hormonlarının seviyesi üzerinde doğrudan etki gösteriyor. Ancak bunu rafine kesme şekerle içmemelisiniz. O şekeri asla kullanmayın. Tuz kadar zararlı.

Araştırmanın bir diğer sonucuna göre ise, çay içenler, içmeyenlere göre daha az kan pıhtılaşmasına bağlı gelişen kalp krizi geçirme riski taşıyor. University College London Halk sağlığı ve Salgınlar bölümü Profesörü Andrew Steptoe, halk arasında, çay içmenin, stresli durumlarda rahatlatıcı olduğuna inanıldığını, ancak şimdiye kadar ilk defa bunun bilimsel bir araştırma ile test edildiğini söyledi.

Andrew Steptoe, ayrıca, çayın içinde birçok farklı maddenin bulunduğu ve bu maddelerden catechin, polyphenol, flavonoid ve amino asitlerin beyindeki vericileri etkilediğinin daha önceki araştırma sonuçlarından ortaya çıktığını, ancak bu araştırma ile bu farklılığın nedenlerine ilişkin bir şey söylenemeyeceğini belirtti. "Bizim araştırmamız, siyah çay içmenin, günlük yaşamdaki stresten kurtulmak ve çok daha hızlı rahatlamakta etken olduğunu ortaya çıkardı, bununla birlikte, çay içmek, stres hormonunu normale indirirken çok etkili." diyen Steptoe, bu araştırma sonuçlarının sağlık için çok büyük bir bilgi olduğunu, stres seviyesinin yavaş yavaş normale dönmesinin kronik rahatsızlıklara ve koroner kalp hastalıklarına yolaçtığını söyledi.

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 14:20
  1. çay
  2. stres
  3. çayın faydaları

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