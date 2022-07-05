Çay fiyatlarına bir zam daha! İki ayda üçüncü zam yapıldı

Mayıs ortasında yüzde 43.7 zamlanan çayda fiyat artışı sürüyor.

Geçen hafta fiyatı yüzde 2.5 artan çaya bugün de yüzde 9.5'lik bir zam daha geldi.

Bloomberg'e göre, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (Çaykur) 16 Mayıs tarihinde çaya ortalama yüzde 43.71 zam yapmasının ardından fiyat artışları sürüyor.

Böylece çaya iki aydan daha az bir sürede toplam yüzde 61.3 zam yapılmış oldu.

Hatırlanacağı üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs tarihinde 2022 yılı yaş çay taban alım fiyatını açıklamıştı.

Yaş çayda geçen yıl 3,87 TL olan alım fiyatı yüzde 73 artışla 6 lira 70 kuruşa, kilogramda 13 kuruş olan destekleme primi de yüzde 130,8 artışla 30 kuruşa çıkarılarak fiyat 7 TL seviyesine yükseltilmişti.

Sektör paydaşları, Temmuz ve Ağustos aylarında çaya yeni zamların gelebileceğini öne sürüyor.