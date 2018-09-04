Çay bardağında oluşan lekeler nasıl temizlenir?

KARBONAT İLE SARI LEKELERİ YOK EDİN

Çay bardaklarında çaydan dolayı oluşan sarı renkteki lekeleri temizlemek için en basit bir uygulama karbonat ile yapılandır. Günlük bulaşık temizliğinizde süngerin üzerine ekleyeceğiniz bir miktar karbonat, sizi lekelerden kurtaracaktır. Karbonat döktünüz sünger ile bardağı iyice ovalayın. Sonrasında ise bol su ile durulayın. Aynı uygulama kahveden dolayı oluşan lekeler için de kullanılabilir. Ayrıca henüz leke oluşmadan bu uygulamayı ara ara yaparsanız; her zaman temiz bardaklara sahip olursunuz.

ÇAMAŞIR SUYU İLE LEKELERİ TEMİZLEME

Karbonata göre daha zahmetli bir yöntem olmasına rağmen daha etkili olduğu söylenebilir. Ancak çamaşır suyuna karşı olanlar için uygun bir yöntem değildir. İlk olarak büyük bir leğenin içine bardakları düzgün biçimde dizin. Ardından üzerine bolca su dolacak şekilde su ilave edin. Sonrasında leğenin içine çamaşır suyunu gezdirerek dökün. Bardakları bu şekilde çamaşır suyunun içinde birkaç saat bekletmelisiniz. Ancak dikkat etmeniz gereken bu uygulamadan sonra bardaklarını durularken ekstra özen göstermenizdir. Çamaşır suyu oldukça tehlikeli bir kimyasaldır ve bardaklarda kalıcı olması halinde sağlığa zararlı olabilir. Ayrıca bu uygulamadan sonra en can sıkıcı durumda çamaşır suyu kokusunun çok zor giderilecek olmasıdır. Çamaşır suyu uygulamasını bulaşık makinesi için de yapabilirsiniz ama sağlık açısından zararlı olduğunu bilmelisiniz. Deterjan gözüne deterjanla beraber çamaşır suyu ilave ederseniz; bardaklarınız pırıl pırıl olacaktır.

KREM İLE LEKE TEMİZLEME

Krem olarak satılan temizleyiciler ile bardakları ovalarsanız; sarı lekelerden kolayca kurtulacağınızı göreceksiniz. Bulaşık süngeri üzerine kremden bir miktar dökün ve bardakları ovmaya başlayın. Son olarak da bol su ile bardağı kremden arındırın. Üzerine bulaşık deterjanı ile normal yıkama yapmak daha iyi sonuçlar elde etmenizi sağlayabilir. Krem kullanmak yerine aynı işlemi limon ve sirkeyle de yapabilirsiniz. Limon ile bardakları ovarak lekelerini temizlemeniz mümkün. Sirkeli suda bardakları bekletmek de bir çözüm olabilir.

KİL İLE LEKE TEMİZLEME

Lekelerin arındırılmasında en etkili malzemelerden birisi de kildir. Kil içeriğinden dolayı özellikle bardaklarda oluşan yağ lekelerini ve sararmaları gidermekte çok etkilidir. Bir kabın içine az bir miktar kil koyun ve üzerine de çok az su dökün. Karışımın çok cıvık olmamasına dikkat etmelisiniz. Karışımı elinize alarak bardakların üzerine elinizle gezdirin ve iyice ovalayın. Elinizle uygulamak istemezseniz; bulaşık teli de kullanışlı olabilir ama çok zarif davranmalısınız ki bardaklar çizilmesin. Son olarak da bardaklar bol su ile durulanarakbulaşık deterjanıyla dezenfekte etmelisiniz.