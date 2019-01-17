Çavuşoğlu'ndan Münbiç açıklaması!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ile ortak basın toplantısında konuştu. Müniç'te yaşanan patlamaya ilişkin konuşan Çavuşoğlu, 'Terör Suriye'de başından beri var. Terör örgütleri bizim kararlılığımızı da etkilememeli.' dedi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları;

FETÖ Makedonya'yla da ilişkilerimizi zehirlemeye çalışıyor.

Münbiç'teki patlama

Terör Suriye'de başından beri var. Terör örgütleri bizim kararlılığımızı da etkilememeli.

'ABD ile konuşmaya devam edeceğiz'

Trump'ın bahsettiği güvenli bölge konusu Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Suriye krizinin başından bu yana dile getirdiği bir konu. ABD tarafı ile görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Güvenli bölge Suriye'nin kuzeyinde istikrar için önemli. İstikrar, Suriyeliler'in dönmesi, terörle mücadelede önemli. ABD ile görüşmeye devam edeceğiz.

Patriot alımı

ABD'den gelen heyetlerin tekliflerini aldık. Bizim için önemli alan ne zaman teslim edileceği. S-400'leri aldık ama daha fazlasına ihtiyacımız var. Teslim süresi ve fiyat önemli.

Savunma alanında ortak üretim ve teknoloji transferi kriterimizdir.

Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov'un konuşmasından satır başları;

Makedonya teröre karşı savaşta Türkiye'nin yanında yer alıyor. İli ülke arasında ekonomik iş birliğinin daha da artırılması gerektiğini düşünüyorum.