0553 313 94 23

Çavuşoğlu Sudan'da konuştu: Bir an önce...

Sudan’ın başkenti Hartum’da açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Türkiye’nin kardeş Sudan’a, Sudan halkına desteğinin artarak devam edeceğini söyledik” dedi.

18 Ağustos 2019 Pazar 00:37
Çavuşoğlu Sudan'da konuştu: Bir an önce...

Sudan’ın Geçici Sivil Yönetiminin düzenlemelerini içeren Anayasal Bildiri’nin imza törenine katılmak üzere Sudan’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, başkent Hartum'da basına açıklamalarda bulundu. Anayasal Bildiri’nin imza töreni için aldıkları davet üzerine Sudan’da olduklarını vurgulayan Çavuşoğlu, “Türkiye adına, sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatı ile bugün bu törene katıldık. Esasen biz başından beri Sudan’ın ve Sudan halkının barışı huzuru, kardeş Sudan'ın istikrarına vurgu yaptık. İçişlerine karışmadan, bu süreçte bir an önce uzlaşının sağlanmasının gerektiğini de sürekli kardeşlerimize ilettik. Sonuçta bir mutabakat sağlandı, 39 aylık bir sivil geçiş yönetimi olacak ve bu 39 aydan sonra ülke seçimlere gidecek. İnşallah kalıcı olur barış ve huzur” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Sudan’daki istikrarın hem Türkiye için hem Afrika için hem de Orta Doğu için önemli olduğunu belirterek, “Biz dün gelince Dışişleri Bakan Vekili Ömer kardeşimle aynı zamanda Askeri geçiş Konseyi’nin Başkanı General Burhan’la da görüştük. Cumhurbaşkanımızın ve Türkiye’nin mesajlarını kendilerine ilettik ve bugüne kadar olduğu gibi geçiş sürecinde ve sonrasında da Türkiye’nin kardeş Sudan’a, Sudan halkına desteğinin artarak devam edeceğini söyledik” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 00:37
  1. Mevlüt Çavuşoğlu
  2. Sudan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Maçın ardından
    1. Maçın ardından
    2. TESKİ’den açıklama
    3. Anadolu Otoyolu'nda yolcu otobüsü ile..
    4. Maçın ardından
    5. Melih Gökçek İmamoğlu'na seslendi:..
    6. TEM Otoyolu’nda yolcu otobüsü kamyonla..
    7. Norveç prensesi Louise'nin Bodrum..
    8. Serinlemek için girdiği nehirde..
    9. Sanayi sitesinde çıkan yangında..
    10. Çavuşoğlu Sudan'da konuştu: Bir an..
    11. Kayserispor Başkanı Bedir: "Birinci..
    12. Yoğun yağış ve rüzgar cami minaresini..
    13. Tekirdağ’da 75 kaçak göçmen ve 3..
    14. Norveç polisinden saldırganı..
    15. TV8 satıldı mı? Adnan Oktar'ın müridi..
    16. Ambulansla hafif ticari araç çarpıştı:..
    17. Ortaca’da uyuşturucu operasyonu
    18. Malatya’da trafik kazası: 1 yaralı
    19. Adıyaman'da trafik kazası: 4 yaralı
    20. Basketbol: 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa..
    21. Futbol: TFF 1. Lig
    22. AB Komisyonu Başkanı Juncker, safra..
    23. Futbol: Süper Lig
    24. GÜNDEM ÖZETİ / 18 Ağustos 2019
    25. Petrol sahasını vuran Husiler: Bu,..
    26. TFF 1. Lig: Osmanlıspor: 2 - Boluspor:..
    27. Afganistan'da düğün salonunda patlama!
    28. Süper Lig: Sivasspor: 3 - Beşiktaş: 0..
    29. 17. Uluslararası Bodrum Bale Festivali
    30. Sivasspor'dan Beşiktaş'a gol yağmuru!
    Meral Akşener'e soğuk duş! ABD bağlantıları ifşa oldu
    Meral Akşener'e soğuk duş! ABD bağlantıları ifşa oldu
    Korkutan deprem tahmini: 3 gün içinde 7 şiddetinde deprem olacak
    Korkutan deprem tahmini: 3 gün içinde 7 şiddetinde deprem olacak
    Anket şirketi yeni partilerle ilgili son durumu paylaştı: Eylül ayında...
    Anket şirketi yeni partilerle ilgili son durumu paylaştı: Eylül ayında...
    Mehmet Metiner’den Bülent Arınç'a tepki: 'Erdoğansız AK Parti’ operasyonunda başı çeken siz değil miydiniz?
    Mehmet Metiner’den Bülent Arınç'a tepki: 'Erdoğansız AK Parti’ operasyonunda başı çeken siz değil miydiniz?
    Denizli'de ortalık karıştı! Polis ünlü futbolcuyu gözaltına almak istedi
    Denizli'de ortalık karıştı! Polis ünlü futbolcuyu gözaltına almak istedi

    Günün Karikatürü

    18 Ağustos 2019
    Birçok kişi bunu bilmiyor! İşte TC kimlik numarasındaki büyük sır
    Birçok kişi bunu bilmiyor! İşte TC kimlik numarasındaki büyük sır
    FETÖ’cüler şimdi de Youtube kanalı kurdu! Fitneye oradan devam edecekler
    FETÖ’cüler şimdi de Youtube kanalı kurdu! Fitneye oradan devam edecekler