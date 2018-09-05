Çavuşoğlu: Saldırıların amacı İdlib’i ele geçirmek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile Ankara Palas'ta ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, İdlib'e yönelik saldırılara ilişkin, "Bunların amacı İdlib’i ele geçirmek. Ciddi risk taşıyor. Her bakımdan felaket olur." dedi.

"Rusya'ya yanlış olduğunu söyledik"

Saldırı sonrası Rusya ile temasları olduğu ifade eden Çavuşoğlu, "Bunların yanlış olduğunu söyledik." diye konuştu.

Kaynak: AA