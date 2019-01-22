Çavuşoğlu, Lavrov ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü22 Ocak 2019 Salı 21:28
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.
Erdoğan ve Putin Moskova'da görüşecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2019'daki ilk görüşmesini yarın gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışma ziyareti yapacağı Moskova'daki görüşmede iki lider, Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra Suriye başta olmak üzere, bazı bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunulacak.
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