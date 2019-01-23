0553 313 94 23

Çavuşoğlu ile Lavrov telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştü.

23 Ocak 2019 Çarşamba 07:16
Çavuşoğlu ile Lavrov telefonda görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2019'daki ilk görüşmesini bugün gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın başkenti Moskova'ya yapacağı günübirlik çalışma ziyaretinde, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya gelecek.

Program çerçevesinde iki ülkenin ilgili bakan ve yetkililerinin katılımıyla heyetler arası görüşmenin de yapılması planlanıyor.

İki lider, Türkiye-Rusya ilişkilerinin yanı sıra Suriye başta olmak üzere bazı bölgesel ve uluslararası konular hakkında da görüş alışverişinde bulunacak.

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 08:20
  1. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  2. Sergey Lavrov
  3. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    23.01.2019 Günün âyet ve hadisi
    1. 23.01.2019 Günün âyet ve hadisi
    2. Çavuşoğlu ile Lavrov telefonda görüştü
    3. İşte Türkiye'nin yeni deprem haritası!
    4. Karlı uçurumu aşıp doğum yapan anne ve..
    5. Karlı dağlarda vatan nöbeti
    6. Pencereden atılan çocukları havada..
    7. MEB'den serviste çocuğun unutulmasına..
    8. Yer: Adana... "Canlı bombayım kendimi..
    9. Filipinler'in Cotabato şehrinde Moro..
    10. İnfaza tanık olunca teslim olup..
    11. Türk savaş gemileri yabancı bayraklı 7..
    12. Türkiye 3 metre sapmayla tamamını..
    13. Venezuela’dan Pence'e "işine bak" cevabı
    14. Pompeo'dan dikkat çeken açıklama
    15. İmzalar atıldı! Askere yeni eğitim
    16. Öğrencisiyle pikniğe giden Müdür..
    17. Meteoroloji'den uyarı! Çok kuvvetli..
    18. Bursalılara müjde! Yüzde 10 indirim...
    19. Gıdada rant zinciri! 7 katı fiyat
    20. Mahallede panik! Sokağa döküldüler
    Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül'e: Başınıza felaketler gelebilir
    Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül'e: Başınıza felaketler gelebilir
    Abdullah Gül değil, Ahmet Davutoğlu parti kuracak!
    Abdullah Gül değil, Ahmet Davutoğlu parti kuracak!
    Son anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    Son anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    Ekrem İmamoğlu Akit’e dava açtı, hakkındaki bilgiler ortaya çıktı!
    Ekrem İmamoğlu Akit’e dava açtı, hakkındaki bilgiler ortaya çıktı!
    Karın ağrısı mide ağrısı hangi bölüme gidilir
    Karın ağrısı mide ağrısı hangi bölüme gidilir

    Günün Karikatürü

    23 Ocak 2019
    Sürpriiiz: 24 Haziran'da "ikinci tur", 31 Mart’ta "yeni parti"!
    Sürpriiiz: 24 Haziran'da "ikinci tur", 31 Mart’ta "yeni parti"!
    AK Parti Adana ilçe belediye başkan adayları 2019
    AK Parti Adana ilçe belediye başkan adayları 2019