0553 313 94 23

Çavuşoğlu: Avrupa çifte standartta en üst noktada

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır'da yaşanan 9 idam sonrası Avrupalı liderlerin ses çıkarmamasına sert tepki göstererek ''Avrupa çifte standartta en üst noktada'' dedi.

26 Şubat 2019 Salı 14:33
Çavuşoğlu: Avrupa çifte standartta en üst noktada

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Mısır'da yaşanan idamlar sonrası Avrupa liderlerinin darbeci Sisi'ye destek olmasına tepki gösteren Çavuşoğlu, ''Avrupa çifte standartta en üst noktada'' dedi. 

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları;

Avrupa çifte standartta en üst noktada. bir taraftan türkiye'de idam cezası gelirse şunu yaparız bunu yaparız diyerek tehdit vari konuşuyorlardı. Ama 9 fidanın şehit edildiği infaz edildiği günlerde tüm AB liderlerinin Sisi'ye destek vermesi bizim söylediğimizin fotoğrafıdır. Bu bir çifte standarttır. Bu ülkeler için artık değerler kalmamıştır.

S-400 füzeleri

S-400 ile ilgili açıklamaya gerek yok. Bu bitmiş bir anlaşmadır, sadece teslim süresi konuşuluyor. Türkiye verdiği hiçbir sözden geri dönmemiştir.

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 14:33
  1. Mevlüt Çavuşoğlu

YORUM YAZ

  • samisami1 sa önce
    Hadi onlar kafir onlar için müslümanın hiç bir değeri yok ses çıkarmaya bilir,yasen senin ülkenin lideri reiscik nede di cnn de, "ben o darbeci sisi yi muhatap alıpta ona bir şey demem,ne yaparsa yapsın" eee gördün mü bak sen bile bir şey demezken elin kafirinden ne bekliyorsun.
  • Mesut SarpMesut Sarp1 sa önce
    İnşaallah nihayet anladık. Varsa tırnağın kaşın yoksa bakın. Müttefiklik hikayeleriyle ve borçlanma siyasetleriyle bu işler yürümez oldu.
  • FerhatFerhat1 sa önce
    Bak kimlerden medet umuyor bu gafiller !Allah basiret versin bunlara. Sanki ebu cehil in yaptiklarini Ebu sufyana sikayet edercesine. Yuh ki hem de ne yuh bizi ve meleketi bu siyonit düzenin carkina taktiginiza.
  • BirgaripkeloglanBirgaripkeloglan1 sa önce
    idam eden müslüman ülke, idam edilen müslüman, tepki göstermeyen ülkelerin çoğunluğu müslüman. ve siz hristiyanların neden tepki göstermediğini mi sorguluyorsunuz?

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Talk Talk'un solisti Mark Hollis öldü
  1. Talk Talk'un solisti Mark Hollis öldü
  2. ABD'nin arkasına sığınan YPG'den..
  3. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde..
  4. Edremit Kızılay’dan Başkan Kamil..
  5. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler..
  6. Madak: “Bozcaada’ya müjdelerimiz var”
  7. AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut..
  8. "Seçimlere ayrı girilen yerlerde..
  9. CHP MYK toplantısı
  10. TREDAŞ ekipleri zorlu kış şartlarının..
  11. Otomobil tamirhaneyle birlikte yandı
  12. Adliye personeli kan bağışında bulundu
  13. Erdemli Belediyesi bahara hazır
  14. Aydın Doğan yargılandığı davada ifade..
  15. FETÖ'cüleri yurt dışına kaçıran çeteye..
  16. BAÜN Araştırma Hastanesi Acil Servisi..
  17. ’AK Gençlik’ gençlerin desteğini aldı
  18. "Ruhani'nin gözünde tek bir Dışişleri..
  19. Benzine indirim geldi
  20. Mehmet Sepil: "Tamer Tuna’nın aklı ve..
Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!

Günün Karikatürü

26 Şubat 2019
Hindistan savaş uçakları Pakistan'ı bombaladı!
Hindistan savaş uçakları Pakistan'ı bombaladı!
Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı