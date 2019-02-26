Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Mısır'da yaşanan idamlar sonrası Avrupa liderlerinin darbeci Sisi'ye destek olmasına tepki gösteren Çavuşoğlu, ''Avrupa çifte standartta en üst noktada'' dedi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları;

Avrupa çifte standartta en üst noktada. bir taraftan türkiye'de idam cezası gelirse şunu yaparız bunu yaparız diyerek tehdit vari konuşuyorlardı. Ama 9 fidanın şehit edildiği infaz edildiği günlerde tüm AB liderlerinin Sisi'ye destek vermesi bizim söylediğimizin fotoğrafıdır. Bu bir çifte standarttır. Bu ülkeler için artık değerler kalmamıştır.

S-400 füzeleri

S-400 ile ilgili açıklamaya gerek yok. Bu bitmiş bir anlaşmadır, sadece teslim süresi konuşuluyor. Türkiye verdiği hiçbir sözden geri dönmemiştir.