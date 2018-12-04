Cavaliers son saniyelerde kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers, son saniyelerde bulduğu basketle Brooklyn Nets'i deplasmada 99-97 mağlup etti.

NBA'e 7 maçla devam edildi. Doğu Konferansı temsilcilerinin baştan sona çekişme içinde geçen mücadelesinde Cleveland Cavaliers, konuk olduğu Brooklyn Nets'i 99-97 yenerek, sezonun 5'inci galibiyetine uzandı.

Cavaliers'ta karşılaşmaya ilk 5'te başlayıp, 28 dakika süre alan milli basketbolcu Cedi Osman, 8 sayı, 7 ribaunt, 1 asist ve 1 blokla oynadı. Jordan Clarkson 20 sayı, 11 ribaunt, Tristan Thompson ise 19 sayı, 14 ribauntla "double-double" yaparken, karşılaşmanın bitimine 3,2 saniye kala attığı basketle takımına galibiyeti getiren Alec Burks, 13 sayı, 7 ribaunt üretti.

Sezonun 17'nci mağlubiyetini alan Nets'te D'Angelo Russell 30 sayı, 8 ribaunt ve 6 asist, Spencer Dinwiddie 18 sayı ile maçı tamamladı.

- Warriors yıldızlarıyla kazandı

Son şampiyon Golden State Warriors, sezonun 16'ncı galibiyetini, deplasmanda Atlanta Hawks'ı 128-111 mağlup ederek elde etti.

Warriors'ta all-star oyunculardan Stephen Curry 30 sayı, 3 ribaunt, 2 asist, Kevin Durant 28 sayı, 8 asist, 5 ribaunt, Klay Thompson ise 27 sayı ve 8 ribauntla galibiyete katkıda bulundu.

Bu sezon 19'uncu kez kaybeden Hawks'ta John Collins 24 sayı, 11 ribaunt, Trae Young da 20 sayı, 3 asistlik performans sergiledi.

NBA'e 5 maçla devam edilecek.

- Sonuçlar

Detroit Pistons-Oklahoma City Thunder: 83-110

Atlanta Hawks-Golden State Warriors: 111-128

Brooklyn Nets-Cleveland Cavaliers: 97-99

New York Knicks-Washington Wizards: 107-110

Toronto Raptors-Denver Nuggets: 103-106

Minnesota Timberwolves-Houston Rockets: 103-91

New Orleans Pelicans-Los Angeles Clippers: 126-129