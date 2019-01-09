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Çatışma ortasında kalarak başından vurulan esnaf, kurtarılamadı

Osmaniye'de dün gece dükkanını kapatırken silahlı çatışmaya giren iki grubun arasında kalan ve başından ağır yaralanan kuru yemişçi Fahri Koç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

09 Ocak 2019 Çarşamba 16:17
Çatışma ortasında kalarak başından vurulan esnaf, kurtarılamadı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde dün gece iki grup arasında çıkan silahlı çatışmanın ortasında kalan ve başına isabet eden mermiyle ağır yaralanan kuru yemişçi Fahri Koç, sevk edildiği hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında 7 Mart Mahallesi Andırın Caddesi'nde meydana geldi. Melih Sencer Ç. ve arkadaşı Furkan G., iddiaya göre, geçmişe dayalı husumet yaşadıkları Akif B. ile karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine tabancalarla ateş açmaya başladı. Bu sırada cadde üzerindeki kuru yemiş dükkanını kapatan Fahri Koç, çatışmanın ortasında kaldı. Kimin ateşlediği henüz belirlenemeyen tabancadan çıkan mermiyle başından yaralanan Koç, kanlar içinde yere yığıldı. Çatışmada ayrıca Akif B. de göğsünden yaralandı.

Hastanede yaşamını yitirdi

Şüpheliler Melih Sencer Ç. ve arkadaşı Furkan G. kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Ağır yaralı Fahri Koç ve Akif B., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Özel hastanede tedaviye alınan Koç, durumu ağırlaşınca gece saatlerinde Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak, Fahri Koç doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Koç'un cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ayağından yaralı halde yakalandı

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kaçan şüphelilerden Melih Sencer Ç.'yi evinde ayağından tabanca ile vurulmuş halde yakaladı. Polisin, diğer şüpheli Furkan G.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 16:17
  1. Adana
  2. Osmaniye
  3. Kadirli
  4. Fahri Koç
  5. Silahlı çatışma
  6. yaralanan esnaf
  7. yaşamını yitirdi

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