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Çatıda havaya ateş açıyordu! Bakın kim ikna etti

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir binanın çatısından havaya ateş açan kişiyi, vali yardımcısı ve polis ekipleri ikna etti.

19 Ekim 2018 Cuma 14:54
Çatıda havaya ateş açıyordu! Bakın kim ikna etti

Gaziantep'te bir binanın çatısına çıkarak havaya ateş açan kişi, Vali Yardımcısı Yaşar Aksanyar ve polis ekiplerince ikna edilerek aşağıya indirildi.

Prof. Dr. Muammer Aksoy Bulvarı'ndaki İl Emniyet Müdürlüğü ve Vergi Dairesi Başkanlığı binalarının karşısındaki iş merkezinin çatısına çıkan M.Ş. (30), havaya ateş etmeye başladı.

Silah seslerini duyan polisler, binanın çatısına çıkarak yaklaşık 6-7 el ateş açan M.Ş'yi ikna etmeye çalıştı.

Bu sırada olay yerinden geçen Vali Yardımcısı Yaşar Aksanyar da M.Ş. ile konuşmak için binanın çatısına çıktı.

Polis ekipleri, caddede trafiği durdurarak çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ve itfaiye ekipleri de olay yerinde bekletildi.

Emniyete götürüldü

M.Ş'nin sorunlarını dinleyen Aksanyar, kendisine yardımcı olunacağını söyledi. Aksanyar ve polisin konuştuğu M.Ş, çatının kenarından inerek tabancasını teslim etti.

Polislerle birlikte binadan inen M.Ş, ifadesinin alınması için emniyete götürüldü.

Eski uzman çavuş M.Ş'nin bir süre önce çalıştığı ilçe belediyesinden işte çıkarıldığı ve hakları ödenmediği için eylem yaptığını söylediği öğrenildi.

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 14:54
  1. Gaziantep
  2. Şehitkamil

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