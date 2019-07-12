Çatal, “Şapka Fabrikası kurulması için çalışıyoruz”

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, Taşköprü ilçesine şapka fabrikası kurulması için girişimlerde bulunduklarını söyledi.

31 Mart Mahalli İdareler Seçiminin ardından Taşköprü Belediye Başkanı seçilen Abdullah Çatal, Taşköprü’deki işsizlik sorununa çözüm arayışlarını sürdürüyor. 23 Ağustos 1925’te Kastamonu ve İnebolu’ya gelen ve halka şapkayı tanıtan Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden giderek şapkaya yoğunlaşacağını belirten Belediye Başkanı Çatal, Taşköprü’ye şapka fabrikası kurmak için girişimlerde bulunduğunu açıkladı. Şapka fabrikasıyla ilgili fizibilite çalışmaları yapacağını ifade eden Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, “Emniyet, askeriye ve cezaevindeki şapkaların dikimini bu fabrikada yapabiliriz. Eğer devlet kanalından üretim sözü verilirse şapka fabrikasının Taşköprü’de olmasını istiyorum. Devletimiz, ilçemizde dikimi yapılan şapkaları almanın taahhüdünü verebilir. Şapka dikimine başladığımız zaman 200 kişiye istihdam alanı olur. Taşköprülü vatandaşlarımızın işsizlik sorununa da merhem oluruz” şeklinde konuştu.