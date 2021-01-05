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Aktüel Çataklı: "Polislerimize katil denmesini bizim kabul edebilmemiz ve buna sessiz kalmamız mümkün değildir."
Aktüel

Çataklı: "Polislerimize katil denmesini bizim kabul edebilmemiz ve buna sessiz kalmamız mümkün değildir."

Yeniakit Publisher
2021-01-05 11:12:37 -
Çataklı: "Polislerimize katil denmesini bizim kabul edebilmemiz ve buna sessiz kalmamız mümkün değildir."
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